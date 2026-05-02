腎臓に負担をかける外食メニューとは！？人気メニュー1食あたりの栄養成分目安を覚えよう 定番メニューも油断は禁物 普段ランチは外食という人、けっこう多いと思います。忙しくて3食とも外食やコンビニ弁当なんて方もいるかもしれません。飲食店のなかにも栄養バランスや健康に配慮している店も多くあるので、一概に「外食＝悪」とはいえませんが、未だに味付けが濃く、高カロリーなメニューを