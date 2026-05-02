子どもを連れて出かける時は荷物が多くなりがち。そんな時のバッグは気負わず使えてたっぷり収納できるものがベスト！ そこでおすすめしたいのが【ワークマン】から登場したマザーズバッグ。撥水や小分けしやすいポケットなど嬉しい機能を備えたバッグは、忙しいママの強い味方になりそう。コーデに馴染みやすいシンプルなデザインも魅力なので、ぜひお出かけの相棒にしてください。 デイリーから旅行ま