ニューヨーク共同】経営破綻した米格安航空会社（LCC）大手のスピリット航空は2日、全便の運航を直ちに停止すると発表した。燃料価格高騰が経営を圧迫。運航を当面続けるための政府との資金繰り交渉もまとまらなかった。