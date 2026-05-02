「ちいかわ」たちが5月2日より、ぷっくりかわいいハート型のラバーマスコットになってカップセルトイ売り場に登場します!＼📢発売情報/.ぷっくり半立体のハート型ラバーマスコットが登場💖.金具までハート型でかわいさ全開💕約6cmのビッグサイズで存在感も抜群◎.魅力たっぷりの全8種✨.【#ちいかわ ハートのラバーマスコット】は5/2(土)より全国のカプセルトイ売場で順次発売!https://kitan.jp/produc