北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を損壊した疑いで逮捕された飼育員の男が、逮捕前に「妻は灰になった」などと話していたことが分かりました。死体損壊の疑いで送検された旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者（33）は3月31日ごろ、園内の焼却炉で妻の由衣さんの遺体を焼却するなど損壊した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと鈴木容疑者は、逮捕前の任意の取り調べで「2時間以上燃やした」「妻は灰になった」