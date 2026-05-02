SNSなどを通じて性的な画像を送らせたうえで「拡散する」と脅し、お金やもっと過激な画像を要求する、性的脅迫「セクストーション」。【映像】実際に送った性的画像相談支援を行うNPO法人によると、2023年からの2年間で相談件数は4倍超。実は、被害者の7割は男性なのだという。実際にはどのような被害なのか。『ABEMA Prime』では、セクストーションについて、被害に遭った当事者、専門家に話を聞いた。■ビデオ通話で自慰行為