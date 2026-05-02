次世代VirtualesportsProject「ぶいすぽっ！」が2日、公式Xを更新。4月30日に「契約内容に一部抵触する行為が発覚」したとして2カ月の活動休止処分を下した所属タレント小森めと、千燈ゆうひについて、周年配信および周年グッズ販売の中止を発表した。両タレントを巡っては先月30日に所属の「ぶいすぽっ！」が公式サイトを通じて「契約内容に一部抵触する行為が発覚いたしました。当人に猛省を促し、自身の行動について見