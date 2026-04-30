4月23日、WEST.がデビュー12周年を迎えた。その日の朝、桐山照史が姿を見せたのは、東京・中目黒にあるドッグカフェ「F BULL'S Cafe」だった。【写真】女性客ともフレンドリーに…ドッグカフェで接客にあたる桐山「12周年当日ということもあり、ファンクラブ向けの生配信などもあったので、午前中に少しだけ店に顔を出して、そのまま仕事に行ったようです」（来店していたファン）桐山が訪れていたカフェは、自身がオーナーを