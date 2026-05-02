「2番・一塁」で先発出場【MLB】パドレス ー Wソックス（日本時間2日・サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、2回の第2打席で3試合ぶりとなる13号3ランを放った。これで本塁打数はメジャー単独1位に浮上。シーズン65発ペースとした。村上が豪快にアーチを描いた。3-0とリードして迎えた2回2死一、三塁でマルケスが投じたナックルカーブを豪快

◆ホワイトソックス・村上宗隆、13号本塁打の動画 MUNETAKA MURAKAMI 😤



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