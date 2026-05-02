「2番・一塁」で先発出場【MLB】パドレス ー Wソックス（日本時間2日・サンディエゴ）ホワイトソックス村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、2回の第2打席で3試合ぶりとなる13号3ランを放った。これで本塁打数はメジャー単独1位に浮上。シーズン65発ペースとした。村上が豪快にアーチを描いた。3-0とリードして迎えた2回2死一、三塁でマルケスが投じたナックルカーブを豪快