【カイロ＝村上愛衣、ワシントン＝池田慶太】イラン国営通信は１日、イランが米国に向けた新提案を、協議を仲介するパキスタンに伝えたと報じた。内容は不明だが、トランプ米大統領は１日、新提案について「私はそれに満足していない」と記者団に述べた。新提案は４月３０日夜に伝達されたという。イランのアッバス・アラグチ外相は１日、米国が威嚇や挑発行動を控えた場合、「外交プロセスを進める準備がある」とＳＮＳに投稿