「息子が独身偽装で訴えられそうです」30代の息子が既婚者であることを隠したまま、別の女性と関係を続けていたという相談が、SNSで波紋を広げています。投稿によると、母親は「息子がそんなことをするなんて信じられない」とショックを受けたそうですが、のちに事実だとわかったといいます。相手の女性は、息子に慰謝料の支払いを求めているといいますが、息子は返信をしていないそうです。母親は「息子の会社にばれて、クビにな