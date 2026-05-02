石丸伸二が、自身を起用した番組側の責任を問い「震えて眠れ」と高笑いしながら警告。スタジオを恐怖と混乱の渦に突き落とした。【映像】番組プロデューサーの名前を出して批判する石丸伸二（実際の映像）4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で