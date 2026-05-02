映画『モアナと伝説の海』より、本日5月2日が伝説の英雄“マウイ”役を務めるドウェイン・ジョンソンの誕生日であることを記念し、“マウイ”が初お披露目された日本版ポスターが解禁となった。【動画】実写『モアナと伝説の海』US版本予告編本作は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少