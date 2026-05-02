「阪神−巨人」（２日、甲子園球場）フィギュアスケート女子２大会連続メダリストの坂本花織さんが始球式を務め、力感あふれる投球フォームからきれいなボールを投じ、スタンドから大歓声がわき起こった。背番号３９のタテジマユニホームを身にまとい、ニコニコと笑みを浮かべながらマウンドに上がった坂本。躍動感あふれる投球フォームから、力強い腕の振り。ボールは本人が「ノーバウンドでした」ときっぱり。運動神経の良