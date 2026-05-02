3日から4日は低気圧や前線の通過に伴い、広い範囲に発達した雨雲や雷雲がかかるでしょう。所々で激しい雨や雷雨があり、局地的には滝のようにゴーゴーと非常に激しく降る恐れがあります。車の運転は道路の冠水やアンダーパスなど低い場所の浸水にお気をつけください。関東から九州では警報級の大雨の可能性が「中」となっている所があり、注意が必要です。3日〜4日は雨や風が強まり荒れた天気に明日3日から4日にかけては、低気圧が