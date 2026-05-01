3月中旬、年初に結婚を発表した長澤まさみ（43）と映画監督の福永壮志氏（38）の姿が東京・銀座にあった──。【写真】東京・銀座で目撃された長澤まさみと福永壮志氏の“おしのびデート”。楽しそうに会話をする姿も長澤は3月13日に行われた『第49回 日本アカデミー賞』の授賞式に出席し、3月31日には11月公開の映画『このごにおよんで愛など』で主演を務めることが発表されたばかり。一方の福永氏は前作に続いて、今春から