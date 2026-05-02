【ニューヨーク共同】米国のヨー国務次官補は1日、ニューヨークで開かれている核拡散防止条約（NPT）再検討会議の第1委員会（核軍縮）で、中国が2020年に核爆発を伴う核実験を実施したとして「モラトリアム（一時停止）に反している」と指摘した。中国の代表は「完全に事実無根だ」と反論し、激しく対立した。トランプ米大統領は中ロと「同等の水準」での核実験再開を指示している。ヨー氏は米国の核実験再開への言及は避けつ