「8番出口」が、北米で好調だ。【画像】イタリア・第78回カンヌ国際映画祭に参加する二宮和也さん公開初週末の売り上げは143万ドル。ランキングの8位だが、トップ10に入ったほかの映画がすべて1,200スクリーン以上を持つのに対し、「8番出口」は495スクリーンと極端に少ない。また、唯一の外国語映画でもある。派手な宣伝をしたわけでもない。次の週末は49.8%ダウンし、12位に転落した。ただし、ホラー、あるいはゲームの映画