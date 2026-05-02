車を所有しているものの、乗るのは時々で駐車場は見に行かないという人もいるかもしれません。そのような人のなかで、「タイヤの上に小石が置かれていたら盗難のマーキングらしい」という話を耳にして、不安を感じている人もいるでしょう。 結論からいえば、タイヤ上の石は自動車窃盗団による下見マーキングの可能性が非常に高く、たまに乗る車ほど狙われやすい傾向がみられます。 本記事では、石をはじ