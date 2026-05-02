お休みの日は、ラクしながらもみんなでワイワイ楽しめるごはんがうれしいもの。ホットプレートで作れば、目の前で焼き上がる様子も楽しめて、自然と会話もはずみます。お肉も野菜も一緒に焼いて、準備も後片づけもシンプルに。蒸し焼きにすることで、野菜は甘みが引き立ち、鶏肉はうまみがぎゅっと詰まって、子ども人気も抜群です！『照り焼きチキン＆グリル野菜』のレシピ材料（4〜5人分）鶏もも肉（から揚げ用）……600g かぼち