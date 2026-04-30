4月29日、大野智が、過去に熱愛報道が出ていた元女優と密会していたことが『文春オンライン』に報じられた。ラストライブ直前の思わぬ報道に、SNSでは困惑の声があがっている。報道によると、大野は、2015年に熱愛報道が出ていた元女優A子さんと10年ぶりに再会し、深夜に密会していたと伝えられた。大野の事務所から、期日までに回答はなかったという。「2015年、大野さんとA子さんの“半同棲愛”が『FRIDAY』に報じられ、