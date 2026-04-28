木南晴夏（40＝写真）主演の連続ドラマがすでに“危険水域”だ。【もっと読む】木南晴夏×高杉真宙“大人ファンタジー”に辛口評価続出 狙いはアラフォー女子も《生成AIみたい》の痛烈批判4月9日から始まった「今夜、秘密のキッチンで」（フジテレビ系＝木曜夜10時）は、初回の平均世帯視聴率3.9％から、第2話で3.3％までダウン（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。第3話で3.6％と微増したが、TVerのお気に入り登録数は42.5万、