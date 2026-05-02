ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が4月30日に放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。インスタグラムに水着ショットを多数掲載していることについて言及した。瀧山アナはこの日が地上波のトークバラエティー番組初出演。見取り図の盛山晋太郎が「私ABEMAで毎週一緒にレギュラーやらせてもらってるんです。インスタとか見たことない？（と出演者に聞く）。むちゃむちゃビキニ載せまくってるから」と説明すると、瀧山