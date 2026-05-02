初任給を前に、親から「最初の給料から貯金したほうがよい」と言われ、「いくら残せば十分なのか」と悩む新社会人もいるでしょう。初任給23万円の場合、仮に給料の1割を貯蓄に回すと月々2万3000円になります。では、この金額は20代の貯蓄水準として十分なのでしょうか。 金融経済教育推進機構（J-FLEC）「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」によると、世帯主が20代の二人以上世帯では、年間手取り収入のうち金融資産