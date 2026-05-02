未来の球界を予言していた、35年前の野球漫画がある。週刊少年マガジン1991年第34号から始まった、『名門！第三野球部』の「飛翔編」である。高校野球漫画の名作として知られ、フジテレビの土曜夜7時半の枠でアニメ化もされた第三野球部だが、意外とこの飛翔編は未読の読者も多いのではないだろうか。元いじめられっ子の主人公・檜あすなろ（桜高校）の成長物語でもあった高校野球編が完結して、舞台はプロ野球編に突入。セ・