《この度私たちは夫婦という形を終え それぞれの人生を歩むことになりました》【画像】AKB時代は際どい姿も披露していた川栄李奈（31）4月10日、女優の川栄李奈（31）と俳優の廣瀬智紀（39）が、それぞれのSNSで離婚を発表した。“電撃結婚”から約7年、川栄が抱いていた苦悩とは――。2児の母でもある川栄李奈◆◆◆人気絶頂のさなかに結婚2010年にAKB48に加入した川栄。AKB選抜総選挙での最高順位は16位どまりだったが、“