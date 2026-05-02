1日、ホルムズ海峡に近いオマーン湾に停泊するタンカー（左）（AP＝共同）米国がイランの港湾封鎖を長期化させる構えを見せている。イランの重要な収入源である石油の海上輸送を阻止して経済的に追い込むのが狙い。輸出できない石油で貯蔵施設が数週間で満杯になるとの分析もあり、減産すれば施設の劣化につながるとされる。イランは封鎖解除を繰り返し要求し、焦りが垣間見える。米中央軍は4月13日以降、ホルムズ海峡の東側の