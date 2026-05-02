終始、ヘラヘラと薄ら笑いを浮かべ「帰れ！帰れ！お前ら。もういいだろそろそろ」そう叫びながら、複数の警察官に囲まれて成田空港のターミナルを歩く男のニュース映像は、日本中に大きな衝撃を与えた。男は高橋伸明容疑者（47）。４月25日、殺人容疑で、逃亡していたマレーシアから移送される航空機内で逮捕状が執行された。翌26日午前10時、高橋容疑者は検察へ身柄を送るために警視庁麻布署から出てきた車両に乗せられていた