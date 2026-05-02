ホワイトソックス―パドレス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席でメジャー単独トップの13号3ランを放つなど、3打数1安打3打点でチームは8-2で勝利した。本塁打の約20分後、球団公式Xが公開した粋な“別映像”に称賛が上がっている。珍しいアングルだった。映像は地面すれすれの低位置から捉えられていた。満員の観客をバックに、村

◆ホワイトソックス公式Xによる投稿 on the ground reporting pic.twitter.com/jIqVxvdZzV — Chicago White Sox (@whitesox) May 2, 2026