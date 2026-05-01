中国から日本に向けられたサイバー攻撃数の推移中国の春節（旧正月）に伴う大型連休（今年は2月15〜23日）の期間中、アマゾンなどの大手企業を装ったフィッシングメールを使った日本の企業や個人へのサイバー攻撃が、その前後と比べて7割減少していたことが1日、米セキュリティー会社「プルーフポイント」の調査で分かった。こうした攻撃は、主に中国から組織的に行われている可能性があるといい、同社の担当者は「ハッカーも春