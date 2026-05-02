14日に予定されているトランプ大統領と習近平国家主席の米中首脳会談を控え、両国の外交・貿易トップが相次いで対話をした。会談を前に主導権をめぐる微妙な神経戦も感知されている。イラン戦争という変数の出現で双方の計算はさらに複雑になった。ニューヨークタイムズ（NYT）は「会談が予定通り5月（14、15日）に行われる場合、核心的な議題はイラン戦争がもたらした経済的波及効果になるだろう」と伝えた。海外メディアによると