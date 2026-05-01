ソレイマニ司令官の殺害から6年を迎えた1月1日、イランのエジェイ司法長官（中央）が首都テヘランの施設に立つ様子/Sobhan Farajvan/Pacific Press/Sipa USA/Alamy（CNN）イランの司法トップで、反体制派の弾圧で中心的な役割を果たしてきた強硬派のエジェイ司法長官は1日までに、相次ぐ死刑執行は「国民の正当な要求」を映したものだと主張した。国連人権高等弁務官事務所によると、米国とイスラエルが2カ月あまり前に爆撃を開始