大きな転換点8月29・30日に日本テレビ系で放送される「24時間テレビ49 −愛は地球を救う−」の総合司会を内村光良が務めることが明らかになった。内村にとって同番組の総合司会は初めてであり、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーとともに番組の中心に立つことになる。今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」であるという。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】若い、初々しい…ともに24歳の「ウッチャ