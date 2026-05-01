ファンも期待と不安平野紫耀（29）、神宮寺勇太（28）、岸優太（30）で結成した日本の3人組男性グループ・Number_iがついに世界進出へ向け本格的に始動するという。「TOBE」の所属アーティストが総出演するライブ「toHEROes〜TOBE3rdSuperLive〜」が名古屋市のバンテリンドームナゴヤで4月下旬に開催され、滝沢秀明社長が世界を目指す意欲を語ったのだが……。＊＊＊【比較してみる】もはや別人！“キラキラアイドル