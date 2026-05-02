登場が噂されている折りたたみ式iPhone。現時点では「iPhone Fold」と呼称されることが多い。このiPhone Foldについては、価格を巡って様々な議論が存在するようだ。これはイラン情勢の行方とも大きく関係するかもしれず、目が離せない状況が続いている。iPhone Foldの価格はいったいどうなるのか。予想販売価格が高くなっている！？Apple製品のリーカーとして知られるMing-Chi Kuo氏は、25年3月にiPhone Foldの価格について、2,00