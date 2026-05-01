記者会見するSBIホールディングスの北尾吉孝会長兼社長＝1日午後、東京都港区SBIホールディングスの北尾吉孝会長兼社長は1日の決算記者会見で、資本業務提携を解消した筑邦銀行（福岡県久留米市）について「提携はギブ・アンド・テイクが大事。筑邦銀行には何一つしてもらうことはなかった」と批判した。地方銀行との事業連携を目指す「第4のメガバンク構想」を巡って、SBIは2020年に筑邦銀と資本業務提携した。しかし出資比率