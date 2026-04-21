「めったに外食しないんですよ。月に1回とか、ランチ入れて月に2回とか。基本自炊で、友達がお家に来て、ご飯つくるのもあるし」4月18日、自身がMCを務めるラジオ番組でこのように語ったのは、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）。この日のゲストは、ラジオパーソナリティやエッセイストとして活躍するジェーン・スー（52）。2人はこの日、男女の「おごり・おごられ論争」から自分の外食状況などについて、様々なトークを