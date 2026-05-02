お笑いコンビ、ハリセンボン近藤春菜（43）が1日深夜放送のTBSラジオ「金曜JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）にゲスト生出演。体調不良で休養中のバナナマン日村勇紀（53）の代役を務め上げた。番組冒頭、バナナマン設楽統が「さぁ始まりました…あれ？ちょっとごめん、紹介するから」と近藤を前に切り出した。そして「発表にもあった通り、日村さんが長期、期間決めないで、お休みに入るということで。もう