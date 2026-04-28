4月28日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)。植物園に寄贈された本に1億円超えの衝撃値がついた。【動画】"億超え"が出た！「100年前に寄贈された本」超ド級の鑑定結果にスタジオ絶叫！番組宛てに「京都府立植物園」の職員から手紙が届いた。「当園は日本初の公立植物園として大正13年に開園しました。しかし、近年の猛暑により入園者が激減。そこで、植物園に長年伝わるお宝がもしも本物であれば、公開