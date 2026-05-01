ドラマのロケで有名だった東京都八王子市・JR八王子駅から徒歩２分ほどの場所にある会員制貸金庫で、金庫が破壊され現金約４〜５億円が盗まれる事件が発生。4月28日の午前、貸金庫従業員から「貸金庫が壊されている」と110番通報があり発覚した。全国紙社会部記者によると、「前日の27日夜に複数人が施設内に侵入し、約10分後に車で立ち去る様子が防犯カメラに映っていた」という。「金庫室内にはおよそ900個の貸金庫があり、その