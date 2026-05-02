ゴールデンウイーク（GW）中に、家族や友人たちと自宅に集まり、庭や屋上でバーベキューをしようと考えている人もいるのではないでしょうか。しかし、自宅でのバーベキューは近隣住民に悪影響を及ぼす場合が少なくなく、トラブルの原因になる可能性があります。実際に「通報される」「洗濯物が臭くなる」「まじ迷惑」など、批判の声が上がっています。【えっ】車で移動時は要注意！これが、運転時に「道交法」違反に問われる可