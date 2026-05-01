4月28日15時頃、東京都世田谷区若林で「男性が連れ去られた」と警察に届け出があった。連れ去り時の状況は明らかになっていないが、男性は女性と住宅街を歩いていたところ複数人の男性によって連れ去られ、残された女性が警察に通報したという。警視庁は一時、緊急配備を敷き男性の行方を追っていた。その後、翌日の29日に連れ去られた男性が都内で発見された。男性に怪我はなく警察は「知人同士のトラブル」と見ている。 本ニュ