2026年5月1日、恵庭市の路上で帰宅中の会社員の男性（59）が男2人組に暴行を受ける強盗未遂事件がありました。男2人は逃走しています。強盗未遂事件があったのは、恵庭市黄金中央町2丁目の路上です。1日午前0時ごろ、男性が後ろから来た2人組の男に倒され、馬乗りされるなどの暴行を受けた上、金品を奪われそうになりました。男性が抵抗したため、男2人組は何もとらずに逃げました。男性はひじやひざをすりむく軽傷です。警察によ