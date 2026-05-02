元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が1日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。ヤンキース時代にショックを受けた出来事を明かした。井川氏は07年に移籍金30億円、契約金は5年20億円という破格の契約でヤンキースに移籍。データ野球などにも興味があり、期待して臨んだというが、最初のキャンプでメジャーの洗礼を受けたという。球団から「お金を払って