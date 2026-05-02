アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第14話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】正体バレた時のポチタンの顔（笑）公開された『名探偵プリキュア』場面カット3日放送の第14話「ポチタン、はじめてのおでかけ！」は、登校中のあんなとみくるは、生徒会長の金田れいに「学校に持ってきていいカバンは学校指定のもの