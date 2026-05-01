韓国・ソウルで開催されたポケモン関連イベントが、予想をはるかに上回る人波が押し寄せたことにより、一時中断に追い込まれた。【写真】“ポケカ”詐欺に遭った日本国籍を捨てた韓国歌手5月1日より、ソウルの聖水洞（ソンスドン）一帯でポケモン30周年記念プロジェクト「ポケモン メガフェスタ 2026」がスタートした。本プロジェクトは展示やポップアップストア、体験型プログラムなどで構成されている。しかし、初日から来場客が