口数が少なく、ボーっと人ごとではない――。お笑いコンビ『バナナマン日村勇紀（53）が４月28日、当面の間、休養することを発表した。所属事務所は公式サイトで『バナナマン日村勇紀についてのお知らせ』と題し〈今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落