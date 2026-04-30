香港ではきょうから、公共の場所での電子たばこ加熱式たばこの所持が禁止されました。観光客も対象で、罰金が科される可能性があります。【映像】香港 公共の場で「電子・加熱式たばこ」所持すると罰金に香港で30日から始まった規制では、電子たばこ加熱式たばこを公共の場所で所持すると、罰金として3000香港ドル、およそ6万1000円が科されます。所持している量が商業目的などで多ければ、さらに高い罰金と6カ月の懲役