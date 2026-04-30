香港ではきょうから、公共の場所での電子たばこや加熱式たばこの所持が禁止されました。観光客も対象で、罰金が科される可能性があります。【映像】香港 公共の場で「電子・加熱式たばこ」所持すると罰金に香港で30日から始まった規制では、電子たばこや加熱式たばこを公共の場所で所持すると、罰金として3000香港ドル、およそ6万1000円が科されます。所持している量が商業目的などで多ければ、さらに高い罰金と6カ月の懲役