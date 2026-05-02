ド軍のシーハンがカージナルス戦に先発した【MLB】カージナルス ー ドジャース（日本時間2日・セントルイス）ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に臨んだ。先発マウンドに立ったドジャースのエメ・シーハン投手は、初回のピンチで自身のボークで先制点を失うと、その後に2ランを被弾。なんとか初回を投げ終えてたが、“Fワード”を発するなど、苛立ちを隠せなかった。26歳のシーハンは初回、2本の安打な