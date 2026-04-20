上半身にびっしりとタトゥーの入った41歳のシンママ美女が参考にしていると言う美容法を告白。タレントの峯岸みなみが「ジャンルが違っても届いてるんですね！みな実さんの美容法は」と驚愕する一幕があった。【映像】41歳のおばあちゃんのすっぴん＆タトゥーまみれの上半身ABEMAにて配信中の『秘密のママ園』は、建前抜きで本音を語る、ママによるママのための情報バラエティ。番組のMCは自身も母親として子育てをする滝沢眞